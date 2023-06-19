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Проскурин Виталий Юрьевич
Проскурин Виталий Юрьевич
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Место рождения
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
Дата рождения
09.05.1983
Пол
Мужской
Отец
Проскурин Юрий Викторович
1964 г.р.
Мать
Проскурина Татьяна Борисовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1983
Отец:
Проскурин Юрий Викторович
Мать:
Проскурина Татьяна Борисовна
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
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