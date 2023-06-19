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Проскурин Виталий Юрьевич

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

09.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1983

Отец: Проскурин Юрий Викторович

Мать: Проскурина Татьяна Борисовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область