Кайнов Артем Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Харина Евдокия Мартемьяновна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Наталья Артемовна
Мать ребёнка: Харина Евдокия Мартемьяновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Дереча Мария Артемовна
Мать ребёнка: Харина Евдокия Мартемьяновна
Рождение ребёнка
10.02.1929
Сын: Кайнов Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Харина Евдокия Мартемьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно