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Кайнов Артем Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кайнов Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Харина Евдокия Мартемьяновна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Наталья Артемовна

Мать ребёнка: Харина Евдокия Мартемьяновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Дереча Мария Артемовна

Мать ребёнка: Харина Евдокия Мартемьяновна

Рождение ребёнка
10.02.1929

Сын: Кайнов Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Харина Евдокия Мартемьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Евдокия Мартемьяновна

Смерть
Неизвестно
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