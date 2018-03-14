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Солонский Артем Евгеньевич
Солонский Артем Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.2018
Пол
Мужской
Отец
Солонский Евгений Викторович
1978 г.р.
Мать
Иванова Светлана Анатольевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2018
Отец:
Солонский Евгений Викторович
Мать:
Иванова Светлана Анатольевна
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