Яблоков Викентий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Поливанова Софья Викентьевна
Мать ребёнка: Яблокова Елизавета N
Рождение ребёнка
1845
Сын: Яблоков Николай Викентьевич
Мать ребёнка: Яблокова Елизавета N
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Яблокова Юлия Викентьевна
Мать ребёнка: Яблокова N Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яблоков Алексей Викентьевич
Мать ребёнка: Яблокова N Николаевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яблоков Сергей Викентьевич
Мать ребёнка: Яблокова N Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яблокова N Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин Подольской губернии