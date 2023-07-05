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Яблоков Викентий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Поливанова Софья Викентьевна

Мать ребёнка: Яблокова Елизавета N

Рождение ребёнка
1845

Сын: Яблоков Николай Викентьевич

Мать ребёнка: Яблокова Елизавета N

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Яблокова Юлия Викентьевна

Мать ребёнка: Яблокова N Николаевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Яблоков Алексей Викентьевич

Мать ребёнка: Яблокова N Николаевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Яблоков Сергей Викентьевич

Мать ребёнка: Яблокова N Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яблокова N Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
дворянин Подольской губернии