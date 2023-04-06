Торхова (Астраханцова) Авдотья (Оксенова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Торхов Аким Иванов
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Торхов (чувашев) Потап Иванов
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Устинья Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795