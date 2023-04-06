Торхова (Астраханцова) Авдотья (Оксенова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова (Астраханцова) Авдотья (Оксенова)

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Торхов Аким Иванов

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Торхов (чувашев) Потап Иванов

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Торхов Иван (ст.) Иванов

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Торхов Иван (мл.) Иванов

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Устинья Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Торхов Иван (мл) Миронов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Иван (мл) Миронов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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