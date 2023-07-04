Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тимофей Иванович
Мать: Устинья Макаровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Феоктист Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Секлетинья Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно