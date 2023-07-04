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Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тимофей Иванович

Мать: Устинья Макаровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Феоктист Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Секлетинья Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно