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Чупров Евгений Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1968

Отец: Чупров Кондратий Герасимович

Мать: Чупрова Матрена Степановна

Бракосочетание
08.08.1992

Жена: Чупрова Екатерина Викторовна

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.04.1993

Дочь: Зуева Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Чупрова Екатерина Викторовна

Рождение ребёнка
10.07.1998

Дочь: Чупрова Татьяна Евгеневна

Мать ребёнка: Чупрова Екатерина Викторовна

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