Чупров Евгений Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1968
Бракосочетание
08.08.1992
Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.04.1993
Дочь: Зуева Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Чупрова Екатерина Викторовна
Рождение ребёнка
10.07.1998
Дочь: Чупрова Татьяна Евгеневна
Мать ребёнка: Чупрова Екатерина Викторовна