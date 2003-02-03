Бондарь Николай Федорович
Место рожденияд. Бондаровка Меловского района
Дата рождения16.12.1933
Дата смерти03.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1933
Отец: Бондарь Федор Павлович
Мать: Бондарь Анна Матвеевна
д. Бондаровка Меловского района
Работа или профессия
Неизвестно
шахты, колхоз "1 Мая"
шахтер, ветврач
Образование
Неизвестно
фзо, техникум
средне-техническое
Смерть
03.02.2003
д. Бондаровка Меловского района
Причина смерти: Cancer
Похороны
Неизвестно
д. Бондаровка Меловского района