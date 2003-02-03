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Бондарь Николай Федорович

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Место рождения

д. Бондаровка Меловского района

Дата рождения

16.12.1933

Дата смерти

03.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1933

Отец: Бондарь Федор Павлович

Мать: Бондарь Анна Матвеевна

д. Бондаровка Меловского района
Работа или профессия
Неизвестно
шахты, колхоз "1 Мая"
шахтер, ветврач
Образование
Неизвестно
фзо, техникум
средне-техническое
Смерть
03.02.2003
д. Бондаровка Меловского района
Причина смерти: Cancer
Похороны
Неизвестно
д. Бондаровка Меловского района