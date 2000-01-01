Девятисильная (Межевова) Ольга Михайловна
Место рожденияНогинск М.о.
Дата рождения04.05.1935
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Ногинск М.о.
Рождение ребёнка
09.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девятисильный Владимир
Ногинск М.о.
Смерть
1994
Ногинск М.о.