Девятисильная (Межевова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятисильная (Межевова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Ногинск М.о.

Дата рождения

04.05.1935

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Ногинск М.о.
Рождение ребёнка
09.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девятисильный Владимир

Ногинск М.о.
Смерть
1994
Ногинск М.о.
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