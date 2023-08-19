Тришкин Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Тришкин Иван Илларионович
Мать: не указана
Военная служба
?.11.1938
Красногвардейский РВК Ленинградская обл., Красногвардейский р-н холост ВЛКСМ
Ранение
17.01.1943
Выбыл в госпиталь 1015 Госпиталь: ЭГ 1170
Награда
03.06.1943
Медаль «За оборону Ленинграда»
Награда
24.07.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Награда
28.07.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Ранение
31.07.1943
Выбыл в госпиталь 991 Госпиталь: ЭГ 2222
Награда
06.11.1947
Орден Славы III степени
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно