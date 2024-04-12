Юматов Павел Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮматов Павел Петров

Юматов Павел Петров

Место рождения

Малышево, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Юматов Петр Тимофеев

Мать: Первая жена Петра Юматова

Малышево, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Юматов Николай Павлов

Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Юматов Александр Павлов

Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Иванова Марья Павлова

Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Юматов Константин Павлов

Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Юматов Василий (Алексей) Павлов

Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Полагея Павлова

Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юматова Феодосья Акимова

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1850
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close