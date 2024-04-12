Юматов Павел Петров
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Юматов Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Иванова Марья Павлова
Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Юматов Василий (Алексей) Павлов
Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Полагея Павлова
Мать ребёнка: Юматова Феодосья Акимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юматова Феодосья Акимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850