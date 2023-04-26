Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1835
Муж: Филипп Алексеев
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1835
Сын: Спиридон Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
Кононово, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно