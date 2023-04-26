Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1835

Муж: Филипп Алексеев

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1835

Сын: Спиридон Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

Кононово, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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