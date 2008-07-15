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Борхвардт Герман Карлович

Место рождения

Подольск, Подольск, Московская область

Дата рождения

18.08.1912 ст.

Дата смерти

15.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1912 ст.

Отец: Борхвардт (borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) (Carl Michael Theodor) Федорович (Фридрихович)

Мать: Борхвардт Варвара Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Крещение
26.08.1912 ст.
Троицкий собор г. Подольска, г. Подольск, Подольский уезд, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Упоминание
Неизвестно
Сайт Леонида Коренева | Сайт посвящен истории транспорта, Институту инженеров путей сообщения (ЛИИЖТ, ПГУПС), выдающимся личностям и другим персоналиям. | http://korenev.org/index.php/ru/2011-04-07-13... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Сайт Леонида Коренева | Сайт посвящен истории транспорта, Институту инженеров путей сообщения (ЛИИЖТ, ПГУПС), выдающимся личностям и другим персоналиям. | http://korenev.org/index.php/ru/2011-04-07-13... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.07.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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