Нуштаева (Фролова) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Александр Алексеевич
Мать: Фролова Нина
Рождение ребёнка
21.06.?
Дочь: Нуштаева Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Нуштаев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуштаева Вероника Алексеевна
Отец ребёнка: Нуштаев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нуштаев Алексей