Нуштаева (Фролова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНуштаева (Фролова) Наталья Александровна

Нуштаева (Фролова) Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Александр Алексеевич

Мать: Фролова Нина

Рождение ребёнка
21.06.?

Дочь: Нуштаева Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Нуштаев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуштаева Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: Нуштаев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуштаев Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close