Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1902
Дочь: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Боровикова) Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
01.07.1911
Сын: Боровиков Сергей Тимофеев
Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1914
Сын: Боровиков Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
29.01.1916
Сын: Боровиков Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров
Смерть
1954