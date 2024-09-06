Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Кузнецова) Ульяна Ионова

Место рождения

Грибовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Грибовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.02.1902

Дочь: Усачева (Боровикова) Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Боровикова) Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Боровиков Сергей Тимофеев

Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Боровиков Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.01.1916

Сын: Боровиков Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Боровиков Тимофей Федоров

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1954

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