Подкопаева Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкопаева Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Подкопаева Мария Григорьевна