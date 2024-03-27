Гуревич (Гуревич) Цвирка
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Саган Рейза
Отец ребёнка: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шленкевич Шейна Яковлевна
Отец ребёнка: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Зелик
Отец ребёнка: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович
Смерть
Неизвестно