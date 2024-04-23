Полежаева (Савочкина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (Савочкина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1953

Дата смерти

31.10.1991

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1953

Отец: Савочкин Михаил

Мать: Савочкина (Бочарова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
31.10.1991

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