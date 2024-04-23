Полежаева (Савочкина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1953
Дата смерти31.10.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1953
Отец: Савочкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
31.10.1991