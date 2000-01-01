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Розанова Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

YR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1980

Дочь: Розанова Анна Валентиновна

Отец ребёнка: Розанов Валентин Николаевич

Рождение ребёнка
29.11.1985

Дочь: Розанова Юлия Валентиновна

Отец ребёнка: Розанов Валентин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Валентин Николаевич

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