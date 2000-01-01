Розанова Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1980
Дочь: Розанова Анна Валентиновна
Отец ребёнка: Розанов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
29.11.1985
Дочь: Розанова Юлия Валентиновна
Отец ребёнка: Розанов Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно