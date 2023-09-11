Коротков Леон Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1911
Дочь: Моисеева Вера Леонтьевна
Мать ребёнка: Короткова Татьяна Акимовна
хДемков Ермаковской станицы 1Донского округа (х.Дымков Зазерское сельское поселение Тацинский район Ростовская обл Россия)
Смерть
Неизвестно