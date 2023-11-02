Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
1971
Сын: Мамонтов Константин Викторович
Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Мамонтова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Мамонтова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно