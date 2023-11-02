Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Баев Николай Тихонович

Мать: Гречишникова-Баева Анна Петрова

Рождение ребёнка
1971

Сын: Мамонтов Константин Викторович

Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Мамонтова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Мамонтова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Мамонтов Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Виктор Алексеевич

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