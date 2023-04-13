(Пушина) Мавра Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1846
Дочь: Марiя Михайлова
Отец ребёнка: Пушин Михайло Егоров
Рождение ребёнка
12.11.1849
Отец ребёнка: Пушин Михайло Егоров
Рождение ребёнка
03.02.1852
Сын: Пушин Семен Михайлов
Отец ребёнка: Пушин Михайло Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Пушин Михайло Егоров
Смерть
Неизвестно