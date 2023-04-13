(Пушина) Мавра Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пушина) Мавра Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1846

Дочь: Марiя Михайлова

Отец ребёнка: Пушин Михайло Егоров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.11.1849

Сын: Пушин Филипп Михайлов

Отец ребёнка: Пушин Михайло Егоров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.02.1852

Сын: Пушин Семен Михайлов

Отец ребёнка: Пушин Михайло Егоров

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Пушин Михайло Егоров

Смерть
Неизвестно