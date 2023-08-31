Сабанин Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1961
Отец: Сабанин Павел Федорович
Мать: Сабанина Зинаида
Рождение ребёнка
15.12.1988
Сын: Сабанин Евгения Андреевич
Мать ребёнка: Сабанина Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабанин Виталий Андреевич
Мать ребёнка: Сабанина Ольга Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабанин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Сабанина Ольга Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно