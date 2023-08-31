Сабанин Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабанин Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1961

Отец: Сабанин Павел Федорович

Мать: Сабанина Зинаида

Рождение ребёнка
15.12.1988

Сын: Сабанин Евгения Андреевич

Мать ребёнка: Сабанина Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабанин Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Сабанина Ольга Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабанин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Сабанина Ольга Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабанина Ольга Леонидовна

Смерть
Неизвестно
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