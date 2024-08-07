Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разуваева Ирина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: Павел Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Сын: Ефрем Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Агафья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Сын: Разуваев Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Иванов
Смерть
Неизвестно