Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разуваева Ирина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Павел Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Сын: Ефрем Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Агафья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Волдынь, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Сын: Разуваев Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Иванов

Волдынь, Талдомский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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