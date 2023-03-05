Степанов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Алексей

Степанов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Степанов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Степанова Аксинья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Степанова Аксинья Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Аксинья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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