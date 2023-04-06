Булдакова Агафия Карповна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1741
Сын: Булдаков Агап Авдеев
Отец ребёнка: Булдаков Авдей Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763