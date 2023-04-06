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Булдакова Агафия Карповна

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Место рождения

Широковцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Между 1738 и 1741 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Широковцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1741

Сын: Булдаков Агап Авдеев

Отец ребёнка: Булдаков Авдей Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Авдей Степанов

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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