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Агафья Антоновна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.02.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1882 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
08.02.1904 ст.

Отец: Антон Васильевич

Мать: Стефанида Васильевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.02.1904 Чермы Агафья Антоновна Чермы отец крестьянин Антоний Васильевич Чермы мать жена Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы жена Мария Николае... Показать все
Смерть
Неизвестно