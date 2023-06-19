Агафья Антоновна
Место рождения
Дата рождения08.02.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1904 ст.
Отец: Антон Васильевич
Мать: Стефанида Васильевна
Афанасьевская церковь 08.02.1904 Чермы Агафья Антоновна Чермы отец крестьянин Антоний Васильевич Чермы мать жена Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы жена Мария Николае... Показать все
Смерть
Неизвестно