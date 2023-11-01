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Березина Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Березин Фёдор (Феодор) Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Якимович

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Якимович

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Якимович

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Якимович

Ныр, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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