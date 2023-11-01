Березина Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Березин Фёдор (Феодор) Иванович
Отец ребёнка: Березин Иван Якимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Якимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Якимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Якимович
Смерть
После 1858