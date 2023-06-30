Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Педдер Март
Педдер Март
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Ansi-Matsi
Дата рождения
1847
Пол
Мужской
Отец
Педер Карл Петрович
1817 г.р.
Мать
Педдер (Керсон) Мария
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Педер Карл Петрович
Мать:
Педдер Мария
Ansi-Matsi
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь