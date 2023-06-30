Педдер Март — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педдер Март

Место рождения

Ansi-Matsi

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Педер Карл Петрович

Мать: Педдер Мария

Ansi-Matsi