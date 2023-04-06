Борис Михайлович Кузин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Михайлович Кузин

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Место рождения

Лемешово, Подольск, Московская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Лемешово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
До 1940

Жена: Кузина Евдокия Ивановна

Военная служба
10.06.1941
Рождение ребёнка
1941

Сын: Кузин Владимир Борисович

Мать ребёнка: Кузина Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
2-я загородная туберкулезная больница
Место жительства
Неизвестно
2-я загородная туберкулезная больница
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: пропал без вести
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