Борис Михайлович Кузин
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1940
Жена: Кузина Евдокия Ивановна
Военная служба
10.06.1941
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Кузина Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
2-я загородная туберкулезная больница
Место жительства
Неизвестно
2-я загородная туберкулезная больница
Смерть
?.02.1942
Причина смерти: пропал без вести