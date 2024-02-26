Иван Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиДо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Петр Александров (Ич)
Мать: Евдокея Игнатьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Степан Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Иван Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Спиридон Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Петр Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Сергей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Козьма Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Митрофанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1866