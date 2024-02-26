Иван Петров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

До 1866

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Петр Александров (Ич)

Мать: Евдокея Игнатьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Степан Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Спиридон Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Петр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сергей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Козьма Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Митрофанова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Митрофанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1866
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