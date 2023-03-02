Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна

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Место рождения

Хорол, Полтавской губернии, Украина

Дата рождения

28.01.1899

Дата смерти

01.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1899

Отец: Дацевич Леонид Степанович

Мать: Дацевич Александра Ивановна

Хорол, Полтавской губернии, Украина
Бракосочетание
1924

Муж: Максимович Николай Александрович

Полтава, Полтавська область
Супруг(-а): Николай Александрович Максимович
Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Максимович Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Максимович Николай Александрович

Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
01.01.1986
Причина смерти: Заворот кишок
Похороны
Неизвестно
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