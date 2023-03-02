Максимович (Дацевич) Валентина Леонидовна
Место рожденияХорол, Полтавской губернии, Украина
Дата рождения28.01.1899
Дата смерти01.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1899
Хорол, Полтавской губернии, Украина
Бракосочетание
1924
Полтава, Полтавська область
Супруг(-а): Николай Александрович Максимович
Рождение ребёнка
25.05.1925
Сын: Максимович Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Максимович Николай Александрович
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
01.01.1986
Причина смерти: Заворот кишок
Похороны
Неизвестно