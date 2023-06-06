Платонова (Трошина) Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Трошина) Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Трошин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1923

Сын: Платонов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Платонов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Маруся Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Платонов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Кузнечикова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Василий Александрович

Смерть
1963