Платонова (Трошина) Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Трошин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1923
Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Платонов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Маруся Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.09.1938
Дочь: Кузнечикова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Платонов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963