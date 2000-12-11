Ахтямова Гатия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтямова Гатия

Ахтямова Гатия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1907

Дата смерти

11.12.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахтямов Лутфулла

д.Илькинеево, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Лутфулла

Смерть
11.12.2000
д.Илькинеево, Куюргазинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Илькинеево, Куюргазинского района, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close