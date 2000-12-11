Ахтямова Гатия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1907
Дата смерти11.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахтямов Лутфулла
д.Илькинеево, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтямов Лутфулла
Смерть
11.12.2000
д.Илькинеево, Куюргазинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Илькинеево, Куюргазинского района, РБ, РФ