Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросинья Васильева

Ефросинья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иосиф Степанов

Отец ребёнка: Степан Федоров

Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Степан Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Федоров

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close