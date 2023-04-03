Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иосиф Степанов
Отец ребёнка: Степан Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Степан Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно