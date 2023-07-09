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Зайцев Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Зайцев Василий Иванович

Мать: Зайцева Надежда Михайловна