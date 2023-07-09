Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Зайцев Сергей Васильевич
Зайцев Сергей Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Василий Иванович
1895 г.р.
Мать
Зайцева Надежда Михайловна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Зайцев Василий Иванович
Мать:
Зайцева Надежда Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь