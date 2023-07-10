Дзюба Куприян Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1912
Дочь: Дзюба Анна Куприяновна
Мать ребёнка: Есипенко Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Дзюба Мария Куприяновна
Мать ребёнка: Есипенко Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Дзюба Василий Куприянович
Мать ребёнка: Есипенко Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дзюба Григорий Куприянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1929
Мать ребёнка: Есипенко Мария Корнеевна
Смерть
Неизвестно