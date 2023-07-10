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Дзюба Куприян Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1912

Дочь: Дзюба Анна Куприяновна

Мать ребёнка: Есипенко Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Дзюба Мария Куприяновна

Мать ребёнка: Есипенко Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Дзюба Василий Куприянович

Мать ребёнка: Есипенко Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Дзюба Григорий Куприянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1929

Сын: Дзюба Иван Куприянович

Мать ребёнка: Есипенко Мария Корнеевна

Смерть
Неизвестно