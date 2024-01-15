Аника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1707 г.р.
1708 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Осип Аникин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Яков Аникин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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