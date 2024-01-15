Аника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Осип Аникин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Яков Аникин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно