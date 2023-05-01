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Малютин Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Малютин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Малютин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Имя

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Алёшина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Малютина Имя

Рождение ребёнка
1910

Сын: Малютин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Имя

Рождение ребёнка
1912

Сын: Малютин Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Имя

Рождение ребёнка
1914

Сын: Малютин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Имя

Смерть
Неизвестно