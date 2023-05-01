Малютин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Малютин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Малютин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Малютина Имя
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Алёшина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Малютина Имя
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Малютина Имя
Рождение ребёнка
1912
Сын: Малютин Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Малютина Имя
Рождение ребёнка
1914
Сын: Малютин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Малютина Имя
Смерть
Неизвестно