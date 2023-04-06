Александр Титов
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Тит Карпов
Мать: Ефимия Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Титов Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Настасья Александрова
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мартын Александров
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Титов Варлаам Александров
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Степанида Емельянова
Смерть
1833