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Александр Титов

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Место рождения

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1754

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Тит Карпов

Мать: Ефимия Григорьева

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1781

Сын: Титов Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Настасья Александрова

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мартын Александров

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Титов Варлаам Александров

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1800

Сын: Титов Козьма Александров

Мать ребёнка: Степанида Емельянова

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1833
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