Евсеев Александр
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения02.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976
Отец: Евсеев Петр
Мать: Евсеева Людмила
Узбекистан
Рождение ребёнка
14.12.2000
Сын: Евсеев Илья
Мать ребёнка: Евсеева Алёна (Елена)
Россия
Рождение ребёнка
19.09.2002
Дочь: Евсеева
Мать ребёнка: Евсеева Алёна (Елена)
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсеева Алёна (Елена)