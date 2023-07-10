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Евсеев Александр

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Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

02.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976

Отец: Евсеев Петр

Мать: Евсеева Людмила

Узбекистан
Рождение ребёнка
14.12.2000

Сын: Евсеев Илья

Мать ребёнка: Евсеева Алёна (Елена)

Россия
Рождение ребёнка
19.09.2002

Дочь: Евсеева

Мать ребёнка: Евсеева Алёна (Елена)

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Алёна (Елена)