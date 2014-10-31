Воротилов Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротилов Максим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2014

Отец: не указан

Мать: Шумилина Татьяна Владимировна

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