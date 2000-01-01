Форестинский Анимас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Форестинский Анимас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1030

Пол

Мужской

Отец

1004 г.р.

Мать

1003 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1030

Отец: Форестинский Маар

Мать: Форестинская Лач

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