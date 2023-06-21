Фролова Анна Евтеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1818 по 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Аксинья Максимовна
Отец ребёнка: Фролов Максим Иванович
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845 ст.
Сын: Фролов Митрофан Максимович
Отец ребёнка: Фролов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Отец ребёнка: Фролов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Фролов Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно