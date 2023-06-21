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Фролова Анна Евтеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1818 по 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Аксинья Максимовна

Отец ребёнка: Фролов Максим Иванович

Рождение ребёнка
С 1844 по 1845 ст.

Сын: Фролов Митрофан Максимович

Отец ребёнка: Фролов Максим Иванович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Фролов Фрол Максимович

Отец ребёнка: Фролов Максим Иванович

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Фролов Максим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Максим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно