Ларин (Кузина) Евдокия Федотовна
Место рождения
Дата рождения14.03.1900
Дата смерти08.06.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900
Отец: Кузин Федот
Рождение ребёнка
28.10.1923
Дочь: Данилина Анастасаия Прокопьевна
Отец ребёнка: Ларин Прокопий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1926
Дочь: Виканова Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Ларин Прокопий Григорьевич
Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.10.1932
Отец ребёнка: Ларин Прокопий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
08.06.1998
Причина смерти: старость