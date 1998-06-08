Ларин (Кузина) Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин (Кузина) Евдокия Федотовна

Место рождения

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.03.1900

Дата смерти

08.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1900

Отец: Кузин Федот

Мать: не указана

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.10.1923

Дочь: Данилина Анастасаия Прокопьевна

Отец ребёнка: Ларин Прокопий Григорьевич

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.03.1926

Дочь: Виканова Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Ларин Прокопий Григорьевич

Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.10.1932

Сын: Ларин Кузьма Прокопьевич

Отец ребёнка: Ларин Прокопий Григорьевич

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Прокопий Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
08.06.1998
Причина смерти: старость
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