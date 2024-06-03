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Уткин Павел Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1916

Дата смерти

22.06.1973

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1916

Отец: Уткин Леонтий Петрович

Мать: Уткина (Прокофьева) Ольга Тимоофеевна

Рождение ребёнка
07.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина (Никифорова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
06.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина (Никифорова) Нина Михайловна

Смерть
22.06.1973

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