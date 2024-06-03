Уткин Павел Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1916
Дата смерти22.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1916
Рождение ребёнка
07.08.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина (Никифорова) Нина Михайловна
Рождение ребёнка
06.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина (Никифорова) Нина Михайловна
Смерть
22.06.1973