Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.1823
Жена: Марфа Исаевна
Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1826
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Марфа Исаевна
Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно