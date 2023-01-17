Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

1826 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
11.?.1823

Жена: Марфа Исаевна

Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1826

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Марфа Исаевна

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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