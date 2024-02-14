Зиннатуллина (Фахрутдинова) Рузания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатуллина (Фахрутдинова) Рузания

Место рождения

д. Алькеево,Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1944

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Фаттахов Фахретдин

Мать: Фахрижиган

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы

Рождение ребёнка
16.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы

Рождение ребёнка
17.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зиннатуллин Хужжат Шарафулла Улы

Смерть
1978

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