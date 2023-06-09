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Горб Екатерина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1972

Отец: не указан

Мать: Горб Валентина Федоровна