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Никифор Андреевич

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

13.03.1838

Дата смерти

21.01.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1838

Отец: Андрей Алексеевич

Мать: Мария Осиповна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Место жительства
Неизвестно
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Сын: Ксенофонт Онисифор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1860

Сын: Савватий Никифорович

Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1863

Сын: Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.12.1863

Дочь: Лукия Никифорова

Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.09.1865

Сын: Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.07.1868

Сын: Герман Ермолай Никифорович

Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1874

Сын: Гордей-Георгий-Егор Никифорович

Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1877

Сын: Петр Никифорович

Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
21.01.1918
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

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