Никифор Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1838
Дата смерти21.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Андрей Алексеевич
Мать: Мария Осиповна
Сын: Ксенофонт Онисифор Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Сын: Савватий Никифорович
Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)
Сын: Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)
Дочь: Лукия Никифорова
Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)
Сын: Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)
Сын: Герман Ермолай Никифорович
Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)
Сын: Никифоров Дорофей Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)
Сын: Гордей-Георгий-Егор Никифорович
Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)
Сын: Петр Никифорович
Мать ребёнка: Васса Василиса Васильевна (Сергеевна)